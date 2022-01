Testet 31 elbiler – ingen klarte offisielle tall

Knut Skogstad - Broom.no

Her er fasiten fra NAFs store vintertest.

Svært mange norske elbileiere har fått erfare at rekkevidde på vinteren kan være noe helt annet enn på sommerstid. Her kan forskjellene nemlig være store, særlig når det blir mange minusgrader.

NAF er en av dem som har satt fokus på dette. De har tidligere gjennomført flere vintertester av elbiler og denne uken gjennomførte de sin største og mest omfattende test til nå: Hele 31 nye elbiler ble kjørt helt til de var tomme for strøm.

Poenget var å finne ut reell rekkevidde, og sjekke dette opp mot de offisielle tallene, målt etter den såkalte WLTP-metoden.

Fra null til minus 10

Fasiten er klar: Ingen av elbilene i testen gikk så langt som den offisielle rekkevidden tilsier.

Slik vintertestet NAF elbilene Testruten gikk fra Oslo, via Lygnasæter, Gjøvik, Ringebu, Dombås, Hjerkinn, Folldal og så sørover Venabygdsfjellet til Ringebu igjen. Bilene som gikk lengst stoppet like nord for Kvam. Bilene starter med fulladet batteri, uten forvarming, fra et garasjelokale på Vulkan i Oslo hvor temperaturen over natten er mellom 10 og 15 grader. Utetemperaturen var mellom 0 og minus 10 grader.

– Flere nye elbiler har god rekkevidde, også på vinterføre. Men vinterrekkevidden er lavere enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, sier Camilla Ryste som er kommunikasjonssjef i NAF.

Temperaturene under testen varierte fra null til minus 10 grader, så det var ikke ekstremt kaldt, men det vi kan kalle vanlig vintertemperatur for mesteparten av Norge.

Vintertester av elbiler gir mye god kunnskap – og uten unntak avdekker de at elbiler går kortere på vinteren enn på sommeren. Dette bildet er fra en tidligere NAF-test. Les mer Lukk

Tre gikk over 500 kilometer

– Likevel hadde alle bilene i testen over ti prosent avvik og noen hadde nesten en tredjedel kortere rekkevidde enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, forteller Ryste.

NAF og Motor tester nye elbiler to ganger i året, en gang på sommeren og en gang på vinteren. Aldri tidligere har det vært så mange biler med i testen.

– Tre av bilene i testen gikk over 500 kilometer, enda flere gikk over 400 kilometer. For de aller fleste vil dette være mer enn god nok rekkevidde. Men selv om rekkevidden blir bedre, er det viktig å være klar over at oppgitt rekkevidde ikke er det samme som reell rekkevidde på norske vinterveier, sier Ryste.

Vil ha offisiell vinter-rekkevidde

NAF har tatt til orde for at det skal komme på plass en bransjestandard for hvordan produsenter og forhandlere oppgir rekkevidde og ladehastighet på elbiler. De mener en egen rekkevidde for vinterforhold bør med i en slik standard.

– Dette er viktig informasjon når folk skal velge hvilken elbil som passer til deres behov, sier Ryste, i en pressemelding.

Fordi offisielle standarder defineres internasjonalt, krever dette samarbeid mellom mange aktører, nasjonalt og internasjonalt.

– Norge er et foregangsland på elbiler. Det betyr at vi kan bruke våre erfaringer om hvilke behov og utfordringer elbileiere møter til å påvirke utviklingen, slik at overgangen fra bensin- og dieselbil til elbil blir lettere for folk, sier Ryste.

Kveldstemning i testløypa. NAF startet i Oslo, de siste bilene gikk tomme for strøm nord for Kvam i Gudbrandsdalen. Les mer Lukk

– Noen er ekstra flinke

Brooms bilekspert Benny Christensen mener dette er viktig og relevant kunnskap, men peker også på at det ikke vil være enkelt å definere hvordan en vintertest av rekkevidde skal gjennomføres:

– Dette er komplisert fordi det er mange faktorer her. Rekkevidden på vinter avhenger i stor grad av temperatur, det er stor forskjell på to-tre varmegrader og 20 minus. Dessuten spiller det inn om du starter med kald bil, eller om den er oppvarmet på forhånd. Topogragfi er også viktig, bratte stigninger krever mer strøm. I tillegg kommer hastighet, elbiler bruker mye mer strøm i 110- enn de gjør i 80 km/t. Og så skal vi heller ikke glemme at snø og slaps i veibanen øker forbruket, tildels betydelig.

– Er du overrasket over resultatene i NAFs test?

– Nei, jeg vil ikke si at jeg er det. Alle vi som tester elbil har erfart dette, helt fra elbilene begynte å gjøre seg gjeldende i markedet. Alle elbiler går kortere på vinteren. Men det er intereressant å se at differansen mellom offisiell og reell rekkevidde varierer til dels betydelig. Det sier noe om at enkelte er ekstra flinke til å få ned forbruket. Også at noen elbiler er bedre tilpasset vinterforhold enn andre. Og det er viktig kunnskap å få med seg for alle som vurderer en elbil, mener bileksperten.



