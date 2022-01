Her pakkes testene norske kommuner skriker etter – mangel i minst en uke til

NTB

Mangelen på hurtigtester vil vare i minst en uke til etter endringene i regimet. En av endringene måtte gjøres fordi det var umulig å skaffe nok PCR-tester.

Det mener iallfall Helsedirektoratet, som i et faglig råd til regjeringen som ble levert forrige uke, skriver at det ikke ville være mulig å få nok PCR-tester til landet for å håndtere omikronbølgen som nå slippes løs.

Anskaffelsestider gjør at det ville være umulig å skaffe nok PCR-tester til å håndtere smittebølgen i vinter, skriver direktoratet.

Det er derfor gjort endringer i testregimet, slik at en stor andel nordmenn ikke lenger må ta en PCR-test for å bekrefte positiv hurtigtest.

Langt større behov for tester

Det gjelder alle som har fått en oppfriskningsdose, samt dem som er fullvaksinert eller har vært smittet de siste tre månedene. Over 2,5 millioner har fått tre doser.

I tillegg til at nærkontakter nå kan teste seg ut av karantene med daglige selvtester, gjør det at det er blitt et langt større behov for hurtigtester.

Et regnestykke som er blitt mye omtalt, går på at en familie på fire der én er smittet, altså trenger 33 hurtigtester for å unngå karantene.

Oslo får halvparten av testene de skulle fått

Flere kommuner har varslet at det blir mangel på hurtigtester og har innført en prioritering av hvem som skal få utdelt slike. For dem som ikke får, er alternativet å kjøpe det privat for å slippe unna karantene.

I Oslo kommune er det opprettet et stort lager for selvtester på Ensjø, som distribueres bydeler, etater og øvrige virksomheter omfattet av gruppene som er prioritert for selvtester.

Kommunen opplyser at det blir testmangel i minst en uke til, ettersom leveransene neste uke kun blir på 700.000 tester, mot de rundt 1,5 millionene som var varslet fra Helsedirektoratet.

– Det er en mangel på selvtester, så vi følger de prioriteringsreglene for utdeling vi har fått fra direktoratet, sier Geir A. Gundersen, leder for infrastruktur, drift og logistikk i helseetaten, til NTB.

Prioriterer

Prioriteringslisten er slik at de som har symptomer eller er nærkontakter og også i samfunnskritiske eller -viktige yrker, vil få tester.

Når leveransen kommer opp på et normalnivå, regner Oslo med å kunne dele ut tester til alle som vil, ganske umiddelbart. Signalene Oslo har fått, er at de skal få nok tester fra uken som begynner 7. februar.

– Vi håper jo det, signalene er at det skal komme. Da håper vi at dette omfanget vil øke ganske fort, sier Gundersen.

Selve utdelingen av selvtestene sier han at går veldig bra. Det er opprettet flere hentepunkter rundt om i bydelene. Oslo har i tillegg kjøpt inn i overkant av 1,6 millioner selvtester på eget initiativ.

50 millioner tester

Situasjonen i Oslo er lik den i mange kommuner. I Trondheim er det for eksempel ventet at kommunen vil få 200.000 hurtigtester fredag. De forsvinner raskt hvis nærkontakter av smittede skal teste seg ut av karantene med daglige tester.

Helsedirektoratet skriver at det skal komme 50 millioner hurtigtester til landet i januar og februar.

I tillegg til mangelen på hurtigtester, mener flere at et slikt testregime som i stor grad baserer seg på at folk tester og registrerer seg selv, vil gjøre at langt mindre smitte fanges opp.

Det er også blitt påpekt at en positiv hurtigtest ikke gir deg status som beskyttet i koronasertifikatet.