Politiet har pågrepet flere personer i forbindelse med Hamar-brannen

NTB

Flere personer er pågrepet og siktet etter brannen i en bygård i Hamar sentrum onsdag kveld. Bygget fikk store skader i brannen.

– Politiet har pågrepet og siktet flere personer som vi ønsker en forklaring fra i saken. Personene er siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann. Politiet vil avhøre personene i dag og søker da å få en avklaring om de har tilknytning til brannen, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i 12-tiden torsdag.

Politifullmektig Ragnhild Klerud Johannessen vil ikke si noe til Hamar Arbeiderblad om hvor mange som er pågrepet, annet enn at det er snakk om flere personer.

– De ble pågrepet i natt og i dag tidlig, sier Johannessen.

Politiet fikk melding om brannen i Grønnegata 34 i Hamar sentrum klokken 22.54 onsdag kveld. Rundt 50 personer ble evakuert fra nærliggende bygninger som følge av brannen, men det er ikke meldt om personskader.

– Det er brent ned et tak, to leiligheter er utbrent, det er skade på en optikerforretning, en urmakerforretning og en pub, sa operasjonsleder Per Solberg til NTB like etter klokka 5 torsdag.

I pressemeldingen torsdag skriver politiet at det nå jobbes med verdisikring av butikkene som lå i første etasje.

– Det er uklart hvor stort skadeomfanget er. Krimteknikere fra politiet vil gjøre undersøkelser på branntomta så snart dette anses forsvarlig ut ifra sikkerhetsmessige hensyn, skriver politiet.

De ønsker tips fra publikum som kan ha gjort observasjoner før og etter brannen.