Forsker frykter bølge av senvirkninger når coronaen slippes løs

NTB

Nesten alle kommer til å bli smittet av coronaviruset nå, hvis modelleringene om omikron slår til. Forsker frykter mange vil få langvarige plager.

Forsker og lege Arne Søraas ved Universitetet i Oslo leder coronastudien som følger 150.000 nordmenn gjennom pandemien. Han sier vi vet lite om omikron og vaksiners effekt mot senskader.

– Dersom omikron ligner på de andre variantene av coronaviruset, så blir det mye «long covid», sier Søraas til NRK.

Søraas anslår at 1 av 14 kan få hukommelsesproblemer og 1 av 6 dårligere helse på sikt hvis utenlandske studiers antydning om 50 prosents vaksinebeskyttelse treffer.

Forskeren vil ha tiltak for å stoppe omikronbølgen, noe helsemyndighetene anser som nær umulig uten svært kraftig nedstengning.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier man ser en viss andel som får senplager, men at det for mange avtar over tid. Han sier at omikronbølgen uansett ikke kan stoppes.