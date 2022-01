NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag 27. januar.

Den internasjonale holocaustdagen markeres

Den internasjonale holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag over holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. Markeringenfinner sted på Akershuskaia i Oslo, hvor kronprins Haakon vil være til stede og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) skal holde hovedtalen.

Oljefondet presenterer hovedtall for 2021

Oljefondet ved Norges Bank skal ha pressekonferanse om hovedtall for 2021 klokken 10.00 i Oslo. Oljefondsjef Nicolai Tangen og fondets nestleder Trond Grande presenterer.

Koronarestriksjoner oppheves i England

De aller fleste koronarestriksjonene avvikles i England. Det innebærer at folk ikke lenger må bruke munnbind, jobbe hjemmefra eller ha vaksinebevis for å komme inn på offentlige steder, som for eksempel nattklubber.

Sikkerhetsrådet med vedtak om Kypros og Libya

Vedtaket er om mandatet for FN-styrken på Kypros (Unicyp) og FN-operasjonen i Libya (Unsmil). Det vil komme en orientering og konsultasjoner om den humanitære situasjonen i Syria og konsultasjoner om oppdraget i Sentral-Asia (Unrcca).

Viktor Hovland deltar i golfturnering i Dubai

Dubai Desert Classic starter første runde europatour for menn, hvor norske Viktor Hovland deltar. Det er også trekning av kvartfinalene i fotball-NM for menn.