NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 27. januar.

Ti av elleve fylker mangler hurtigtester



Det nye testregimet krever svært mange hurtigtester. Innlandet er det eneste fylket i Norge som har nok, skriver NRK.

Det ble lagt fram nye regler mandag. De innebærer at nærkontakter til koronasmittede slipper å gå i karantene om de tar hurtigtest hver dag. Selvtestene deles ut gratis fra kommunene fra onsdag, men Helsedepartementet har erkjent at mange kommuner ikke har nok.

Statsforvalterne var i møte med Helsedirektoratet onsdag ettermiddag, og fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark forteller til NRK at kun Innlandet sa at de ikke mangler tester.

De fleste koronarestriksjonene avvikles i England

Påbud om munnbind og krav om vaksinepass i nattklubber og ved andre tilstelninger er blant koronareglene som avvikles i England fra natt til torsdag.

Antall smittede har falt kraftig de siste to ukene, og dermed avvikles de såkalte Plan B-tiltakene som ble innført i desember da statsminister Boris Johnson advarte mot en tidevannsbølge av omikron.

Likevel sier noen butikker at de fortsatt vil kreve munnbind av kundene, og munnbind vil fortsatt være påbudt på Londons kollektivtransport.

Lastebilprotest mot vaksinepass mellom USA og Canada

Canadisk politi gjør seg klar for tøffe tak når kolonner med lastebiler kjører inn i Ottawa i protest mot krav om vaksinepass for å krysse grensa til USA.

Ottawas politisjef Peter Sioly sier at protestlederne samarbeider, men at etterretning viser at «parallelle grupper» planlegger å dukke opp. Høyreradikale grupper har allerede hektet seg på.

Lastebilsjåførene protesterer mot et nytt krav om vaksinepass for å kjøre inn i Canada. USA har innført samme krav for lastebiler som skal inn i USA.

24.530 nye koronasmittede registrert siste døgn – 3.805 i Oslo

Det er registrert 24.530 nye koronatilfeller i Norge det siste døgnet. Det er 8.543 flere enn samme dag i forrige uke. Smittetrenden er stigende. I Oslo er det registrert 3.805 nye smittetilfeller, 466 flere enn samme dag i forrige uke.

Onsdag var 245 koronapasienter innlagt på sykehus, åtte færre enn dagen før. 51 av pasientene med covid-19 ligger på intensivavdeling, en nedgang på ni fra dagen før. Av disse får 36 behandlings med respirator.

Koronapasientene på intensivavdelingene utgjør 21 prosent av alle landets intensivpasienter.

Rundt 40 evakuert etter kraftig brann i bygård på Hamar

Det brant kraftig i en bygård i Hamar sentrum i natt. Politiet fikk melding om brannen klokka 22.53 onsdag. Det er ikke meldt om noen personskader, men til sammen ble rundt 40 personer evakuert på grunn av røyk, blant annet alle som bodde på et nærliggende hotell. Folk i området ble bedt om å lukke vinduet.

Torsdag morgen foregikk det etterslokking og kontroll. Det er uklart hva som forårsaket brannen. Politiet vil gjøre avhør av vitner og undersøkelser senere torsdag, men hadde på morgenkvisten ingen opplysninger om at noe kriminelt ligger bak.