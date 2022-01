Mann dømt for sovevoldtekt i Agder

En mann i 40-årene er i Agder tingrett dømt til over to års fengsel for å ha forgrepet seg på to kvinner som sov. Han erkjenner straffskyld.

NTB

En mann i 40-årene er i Agder tingrett dømt til mer enn to års fengsel for å ha forgrepet seg på to kvinner som sov. Han erkjenner straffskyld.