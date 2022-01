Trond Giske: Velgerne forlater oss

Trond Giske var invitert til årsmøtet i Byåsen Arbeiderlag for å holde innledning om den politiske situasjonen. Her fra Trøndelag Arbeiderpartis fylkesårsmøte i 2020. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Tidligere nestleder i Ap Trond Giske sier det er dypt beklagelig at det ikke ble rødgrønn flertallsregjering etter stortingsvalget i fjor høst.

I et nesten timelangt innlegg på Byåsen Arbeiderlags årsmøte i Trondheim mandag advarte den tidligere Ap-nestlederen mot velgerflukt og mangelen på en tydelig visjon.

– Velgerne forlater oss. Fortsetter fallet i samme tempo det ikke velgere igjen når Byåsen Ap møtes til neste år. Det er alvorlig å ligge i stabilt sideleie på 20 prosent. Noe forklares med strømkrise og pandemi, men det er ikke hele forklaringen, sa Giske ifølge møtereferatet i Adresseavisen.

Han tegnet et bilde av et Ap som ikke har klart å vise fram et prosjekt og en ambisjon og pekte på flere strategiske problemer for Arbeiderpartiet.

– Vi har en formidabel utfordring til venstre for oss. Rødt, MDG og SV fikk over 16 prosent i valget. I Oslo og Trondheim fikk disse partiene like mye som Ap. Det er dramatisk, sa Giske. Han mener Rødt over sperregrensen er undervurdert som faktor i det politiske Norge.

– Jeg er overbevist om at Rødt har én ambisjon: Å bli det ledende partiet til venstre for Ap og skvise ut SV. Hver gang det oppstår et samfunnsproblem, så slår Rødt et Dokument 8-forslag i bordet. De rekker det fra nyhetene kommer på radioen om morgenen til Dagsrevyen lages på ettermiddagen. Jeg tror at SV valgte å ikke gå i regjering for å overleve i kampen mot Rødt, sa Giske.