Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 26. januar.

Afghanistan-møte i FNs sikkerhetsråd

De siste dagene har det vært Taliban-samtaler i Oslo. Samtidig er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i New York, og onsdag leder han FNs sikkerhetsråds møte om FNs politiske oppdrag i Afghanistan (UNAMA). Møtet er ventet å starte klokka 16 norsk tid, og Støre møter pressen i etterkant av møtet.

FHIs ukesrapport

Folkehelseinstituttet kommer med sin ukentlige rapport om koronasituasjonen i Norge. Smittetallene har nådd nye høyder den siste uka med flere nye rekorder. Likevel har antall innlagte holdt seg på et stabilt nivå den siste uka. FHI-topp Frode Forland uttalte tirsdag at det er rom for å lette på tiltakene og at tiltakene kanskje gir større belastning enn sykdommen selv.

Utenriksminister Huitfeldt til Finland

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reiser onsdag til Helsingfors i Finland for å snakke med sin finske motpart Pekka Haavisto, i tillegg til president Sauli Niinistö. På agendaen står sikkerhetssituasjonen i og rundt Ukraina. Onsdag møtes også russiske og ukrainske tjenestemenn i Paris for diskutere den stadig mer spente situasjonen.

«Norske» Chelsea i London-derby

Guro Reiten, Maren Mjelde og deres Chelsea barker onsdag kveld sammen mot byrival West Ham i den britiske superligaen. Chelsea ligger på tredje plass, hakk i hæl bak Manchester United og Arsenal, og blåtrøyene har dessuten færre kamper spilt. West Ham ligger på sin side et stykke lenger bak på sjuende plass.