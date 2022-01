NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. januar.

Taliban-representanter forlot Norge

Delegasjonen fra Taliban som har vært i Norge siden lørdag, reiste tilbake til Kabul fra Gardermoen ved midnatt natt til onsdag.

Talibans delegasjon har deltatt i møter søndag, mandag og tirsdag.

Delegasjonen kom fra Kabul i et privatfly fra Norge lørdag. Utenriksdepartementet har opplyst at det også var Norge som tok initiativ til samtalene.

24.429 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 24.429 koronasmittede i Norge. Det er 9.062 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo ble det registrert 3.959 nye koronasmittede i siste døgn – 844 flere enn samme dag forrige uke.

Tirsdag var 253 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før. 60 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 36 respiratorbehandling. Det er sju færre på intensiv og åtte færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Thailand og Saudi-Arabia gjenoppretter diplomatiske forbindelser

Thailand og Saudi-Arabia vil gjenopprette de diplomatiske forbindelsene mellom landene, mer enn 30 år etter at et juveltyveri og påfølgende drap gjorde forholdet vanskelig.

I en felles uttalelse kunngjør landene den «fulle gjenopprettelsen av diplomatiske forbindelser». Den kommer mens Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha er på besøk i Riyadh, der han har møtt Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

WHO: Omikron-undervariant påvist i mer enn 40 land

Den nye og mer smittsomme omikronvarianten av koronaviruset, BA.2, er påvist i mer enn 40 land, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO anser ikke undervarianten som bekymringsfull, men overvåker spredningen. Smitten med BA.2 har økt kraftig, blant annet i Norge. Det er foreløpig ikke meldt om endret vaksineeffekt eller mer alvorlig sykdom i møte med varianten.

WHO bekymrer seg samtidig over at den opprinnelige omikronvarianten, BA.1, fortsatt vokser globalt. Det er registrert 21 millioner nye smittetilfeller i verden de siste sju dagene, det er det høyeste på en enkelt uke siden pandemien brøt ut.

Ingen rusreform før 2023

Regjeringen håper å ha den alternative rusreformen klar i 2023.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet sier til Klassekampen at arbeidet med reformen pågår for fullt. På spørsmål om når reformen vil være klar sier hun at regjeringen «peiler» seg inn mot 2023.

– Vi er i gang, men arbeidet er ikke gjort i en håndvending. Vår ambisjon er å levere en helhetlig finansieringsmodell for hele pasientforløpet og integrert ettervern, sier Rønning-Arnesen.