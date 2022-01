Nå kan flere teste seg ut av coronakarantenen

NTB

Nå er karantenereglene endret, og alle nærkontakter kan teste seg ut med en hjemmetest. Regjeringen gjør denne uka en vurdering av de nasjonale tiltakene.

Regjeringen kunngjorde tidligere denne uka sentrale endringer i tiltaksregimet i Norge, og fra i dag erstattes smittekarantene på ti døgn med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av coronasmittede.

Endringene skjer etter at smittetallene har skutt i været den siste uka, med stadig nye rekorder. Smitteøkningen førte til at svært mange ble sittende i karantene.

– Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da de nye karantenereglene ble lagt fram i en pressemelding mandag kveld.

Krav om innreisekarantene oppheves

I tillegg oppheves nå også kravet om innreisekarantene ved ankomst til Norge for personer uten gyldig coronasertifikat. Regjeringen mener at kravet ikke lenger er smittevernfaglig nødvendig.

Fram til nå har personer som har ankommet Norge fra et område med karanteneplikt, og som ikke har kunnet dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, måttet gå i innreisekarantene.

Men reisende uten coronasertifikat har kun utgjort rundt 7 prosent av registrerte reisende. Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor ment at innreisekarantene har liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten.

De nye karantenereglene trådte i kraft ved midnatt natt til onsdag.

Rom for å lette på tiltak

Fremdeles er det en rekke strenge coronatiltak som gjelder i Norge, blant annet pålegg om hjemmekontor, skjenkestopp klokka 23 og krav om bordservering på restauranter og serveringssteder, publikumsbegrensninger på arrangementer og munnbindpåbud i gitte situasjoner.

Flere har tatt til orde for at dagens situasjon gir rom for å lette på noen flere tiltak. Blant dem er fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

– Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selv. Derfor skriver vi og vurderer dette fortløpende til regjeringen for å justere ting, sa han til VG tirsdag

Flere land åpner opp

Flere land har den siste uka lettet på coronatiltak, deriblant Storbritannia. Også i Danmark går det mot at tiltakene skal avvikles 31. januar.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke love at noe lignende skjer her til lands med det første. Det vil komme nyheter om dette senest tirsdag i neste uke, varsler Støre.

– Da vi gjorde reelle lettelser 14. januar, varslet vi at vi ville la det gå to uker og ha en full gjennomgang med åpning for lettelser underveis, sa Støre til VG tirsdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa også til TV 2 at det er naturlig å se på lettelser. Denne uka gjør regjeringen en grundig vurdering av de nasjonale tiltakene for å vurdere veien videre.

– Nå tåler vi mer smitte og da er det naturlig å se på lettelser, og det gjør vi, sa hun.