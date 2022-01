Tusenvis av veiskilt på Vestlandet har feil veinummer

NTB

Tusenvis av norske veikilometer er skiltet med feil nummer. Problemet skal være størst på Vestlandet.

En rundtur i gamle Hordaland kan bli et forvirrende mareritt om man ikke er lokalkjent. Her er det totalt 850 skilt som viser feil nummer, melder NRK.

Veinumrene er korrekte digitalt, men ikke på alle skilt langs veien.

Bakgrunnen er at 3.700 kilometer vei fikk nye veinumre da Sogn og Fjordane og Hordaland ble slått sammen fra 2020. I dag er 1.037 av disse kilometerne skiltet med feil nummer.

John Martin Jacobsen, seksjonsleder i seksjon for forvaltning, utredning og geodata i avdeling for infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune, sier til NRK at alle avvikene er kartlagt og at de arbeider kontinuerlig med å skifte ut de fysiske skiltene, men at dette ikke er en oppgave som «prioriteres høyest».

– Halvparten av disse skiltene er enkle nummerplater som bare skal byttes eller fjernes. Den andre halvparten krever andre endringer av skiltet samtidig, sier han.