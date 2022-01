Erna Solberg: Støre må få regjeringen korona-evaluert

NTB

Koronakommisjonen har ikke tid til å granske Støre-regjeringen. Da må statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ta initiativ til en evaluering, mener Erna Solberg.

Søndag skrev Aftenposten at kommisjonen som skal granske myndighetenes håndtering av pandemien, besluttet å sette en frist for sitt arbeid 31. oktober 2021. Det betyr at Støre-regjeringens omdiskuterte skjenkestopp, rødt nivå på videregående og restriksjonene overfor kultur og idrett ikke blir gransket av den uavhengige koronakommisjonen som skal komme med sine konklusjoner i april.

Omikron-bølgen kom for tett opp mot leveringsfristen til at siste fase kunne evalueres, ifølge Egil Matsen som leder Koronakommisjonen.

Solberg forteller til Aftenposten at hun ble informert om kommisjonens beslutning av Jonas Gahr Støre, men sier hun mener regjeringen bør ta et initiativ til at også siste fase av pandemien, etter oktober måned, blir evaluert.

– Det er ikke sikkert at en granskingskommisjon er den riktige måten å gjøre det på. Det må regjeringen selv finne ut av, sier Høyre-lederen.

Solberg mener det er naturlig at det kommer en melding til Stortinget fra regjeringen om erfaringene man har gjort seg - med mulige forslag til forbedringer.