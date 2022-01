Ingen rusreform før 2023

NTB

Regjeringen håper å ha den alternative rusreformen klar i 2023.

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet sier til Klassekampen at arbeidet med reformen pågår for fullt.

– Vi er i gang, men arbeidet er ikke gjort i en håndvending. Vår ambisjon er å levere en helhetlig finansieringsmodell for hele pasientforløpet og integrert ettervern, sier Rønning-Arnesen.

På spørsmål om når reformen vil være klar sier hun at regjeringen «peiler» seg inn mot 2023.

Etter en lang debatt stemte Ap-landsmøtet i april i fjor nei til å støtte Solberg-regjeringens rusreform. Et viktig argument for motstanderne var at reformen betød en liberalisering av narkotikapolitikken uten at forebygging og behandling av rusproblemer ble styrket.