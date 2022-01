Redd Barna deltar i Taliban-møte

Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo for å ha møter med norske myndigheter og representanter for det internasjonale og afghanske samfunnet.

NTB

Redd Barna skal sammen med andre humanitære organisasjoner delta i et møte med Taliban tirsdag.

– Redd Barna vil oppfordre dem som sitter med makten i Afghanistan, til å sikre at alle jenter kan gå på skole, at våre kvinnelige ansatte kan gå på jobb, og at vi kan utføre vårt livreddende arbeid uten innblanding, sier Nora Ingdal, Redd Barnas utenlandssjef, i en pressemelding.

Tirsdag skal Taliban-delegasjonen som kom til Norge lørdag, ha samtaler med statssekretær Henrik Thune (Ap) i Utenriksdepartementet og andre representanter fra embetsverket i UD i tillegg til de humanitære organisasjonene.

Taliban var mandag i møter med spesialrepresentanter fra en rekke vestlige land i Oslo. Norge var med på møtene.

Pengestansen utfordrende

– Vi er overbevist om at det å ha konstruktiv dialog med dem som styrer landet, er avgjørende for å sikre at Redd Barna kan fortsette vårt livreddende arbeid i Afghanistan, hvor en million barn står i fare for å sulte i hjel, sier Ingdal.

Også Norsk Folkehjelp er glade for muligheten til å gå i samtaler med Taliban.

– Det er viktig for oss å ha en dialog med Taliban på høyeste nivå. Vi vil oppfordre dem til å komme med en offisiell uttalelse om godkjenning og fortsatt drift av mineryddingen i Afghanistan, sier seksjonsleder Emil Jeremic til NTB.

– Det største problemet for oss nå er å få penger inn på grunn av sanksjonene, slik at vi får sørget for drift av ulike programmer, fortsetter han. Jeremic understreker også at dette er et problem for flere organisasjoner.

Mye kritikk

– Vi har ikke så store forventninger, vi må bare høre hva de har å si. Men vi er veldig tydelige på hva vi ønsker å ta opp, sier Nora Ingdal til NTB.

Taliban har sendt en delegasjon på 15 mann til Norge. Landene som har sendt spesialrepresentanter til Oslo-møtene, er USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og EU.

Den norske regjeringen har fått mye kritikk for at møtene blir holdt i Norge, blant annet for at samtalene kan bli sett på som en anerkjennelse av Taliban-regimet i Afghanistan.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har uttalt at invitasjonen og tilretteleggingen av møtene mellom Taliban og utenlandske representanter i Oslo ikke innebærer noen legitimering eller anerkjennelse av de nye makthaverne i Afghanistan.