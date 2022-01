Mann funnet omkommet etter båtkantring i Lurøy kommune i Nordland

NTB

En 69 år gammel mann er funnet død på fastlandet i Lurøy kommune etter en redningsaksjon som følge av at en fritidsbåt ble funnet kantret tirsdag formiddag.

Det skriver HRS Nord-Norge på Twitter. Redningsleder Rune Danielsen sier til NTB at de fikk melding via politiet i Nordland litt før klokken 11 etter at en forbipasserende så en kantret båt i området Kvina i Lurøy.

– Vi startet redningsaksjonen etter at vi ikke kom i kontakt med eieren av båten, sier Danielsen.

Redningslederen bekrefter at det er eieren av båten som er funnet omkommet, og at mannen ble funnet i strandkanten litt før klokken 12. Pårørende er varslet, sier Danielsen.

– Politiet er på stedet og gjør åstedsundersøkelser, sier han.

Årsaken til kantringen er foreløpig ukjent. Både ambulansebåt og Seaking-helikopter fra Bodø ble sendt ut for å bistå.