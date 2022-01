Aktor og forsvarer i klinsj om sentralt bevis i ambulansekaprersaken

NTB

Forsvarer og aktor i ambulansekaprersaken er uenige om hvorvidt en videoanimasjon av ambulansen gir et riktig bilde. – Uheldig å vise retten, sier forsvareren.

– Nei, svarte den 34 år gamle mannen som er tiltalt etter ambulansekapringen i 2019, da han fikk spørsmål om han erkjenner straffskyld for tiltalen for sju drapsforsøk.

Tirsdag startet ankebehandlingen av saken i Borgarting lagmannsrett etter at han 22. oktober 2019 kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo med en avsagd hagle, før han kjørte til Torshov. Her var han nær ved å kjøre på sju personer.

I mai i fjor ble mannen dømt til tolv års forvaring for drapsforsøk på de sju personene og en rekke andre forhold under og i forkant av ambulansekapringen. 34-åringen erkjente straffskyld for alle forholdene, bortsett fra drapsforsøkene og trusler mot politiet med ambulansen. Da han ble dømt for de sistnevnte forholdene, valgte han å anke.

– Hasardiøs kjøring

– Kjøringen til tiltalte var hasardiøs, sa aktor Alvar Randa i sitt innledningsforedrag i lagmannsretten.

Påtalemyndigheten har blant annet laget en video med en sammenfatning av overvåkingsbilder, videoer fra vitner, kartanimasjon med ambulansens kjørerute og en animert del som viser ambulansens kjøring i Åsengata på Torshov. Videoen er basert på krimteknikernes åstedsgranskinger og andre undersøkelser.

I Åsengata kjørte ambulansen nesten på et eldre ektepar, før den like etter kjørte på en barnevogn der et tvillingpar lå, og den var nær ved å kjøre på tvillingenes mor. Ingen av de fornærmede ble alvorlig skadd, men 34-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å drepe disse fem, samt to politibetjenter litt senere.

– Uheldig å vise dette til retten

Allerede under innledningsforedraget oppsto det uenighet mellom aktor og tiltaltes forsvarer, advokat Torgeir Falkum, om den animerte delen fra Åsengata.

Før Randa viste videoen sa forsvarer Falkum at han er uenig i hvor riktig animasjonen viser ambulansens posisjon i Åsengata, som hvor og hvor lenge den var oppe på fortauet, og påpekte at videoen strider mot enkelte vitneforklaringer.

– Fordi dette er detaljene retten skal ta stilling til, er det svært uheldig å vise retten nå hvordan politiet mener at fasiten er, sa Falkum.

– Jeg forstår ikke hva han mener. Dette er objektive størrelser, repliserte Randa, før han gikk med på å ikke vise retten den delen av videoen det er uenighet om.

– Mer flytende enn aktor gir uttrykk for

– Det er ikke like objektivt som aktor sier. Det er riktignok gjort funn, men dette er mye mer flytende enn aktor gir uttrykk for, sier Falkum til NTB.

Randa sier til NTB at animasjonen er basert på funn som er gjort på åstedet av kriminalteknikerne.

– Dermed er dette objektive fakta. Da er det ikke så mye å lure på. Da har den vært der. Om det strider med vitneforklaringer, vil jeg hevde at det er mer usikkert når de skal si noe i avhør etterpå om nøyaktige plasseringer, sier Randa.

Vil legge fram nye bevis

Under saken i lagmannsretten vil Falkum legge fram nye bevis som ikke var oppe i tingretten. Han varslet blant annet retten om at han vil legge fram en video fra et vitne i en lengre versjon enn den påtalemyndigheten har lagt fram.

Torgeir Falkum sier at 34-åringen synes det er tungt å møte til en ny runde om ambulansekapringen i retten.

– Å møte i retten i alle straffesaker er en belastning, og det er ikke noe mindre belastende at mediene er ekstra interessert i saken, sier han, og fortsetter:

– Han er like fullt uenig i de anklagene aktoratet fremsetter.