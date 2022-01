Tollerne kan få lov til å rusteste deg

NTB

Dersom regjeringen får det som den vil, skal Tolletaten snart utføre rustester av bilister på veiene. Tolldirektøren vender tommelen opp.

Samferdselsdepartementet legger fram forslaget sammen med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet.

Regjeringen vil at tollerne skal kunne teste og holde tilbake ruspåvirkede sjåfører under tollkontroller. Ved positiv test vil regjeringen at tollerne skal få holde bilføreren tilbake til politiet kommer.

– Tolletatens tilstedeværelse på grensen og deres kompetanse til å kontrollere tilsier at det er lurt å benytte denne kompetansen til å også styrke kontrollen av ruskjøring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Dette vil kunne styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha forebyggende effekt, sier Nygård.

Forslaget er nå lagt ut på høring.

Tolldirektør Øystein Børmer sier at han støtter forslaget.

– Tolletaten har kapasitet til å utføre denne testingen med mål om at det skal bli brukt til å avklare et lite antall tvilstilfeller der mistanke oppstår i forbindelse med annen kontroll, sier Børmer.

– Den kan også bli brukt i tilfeller der politiet har lang reisevei, og det er en terskel å holde tvilstilfeller tilbake. Hvis det er ønskelig med en satsing utover denne rammen, må vi drøfte ressursbehovet, sier han.