Gasslekkasje ved bensinstasjon i Beiarn stanset

NTB

Brannvesenet i Beiarn i Nordland stanset mandag kveld en gasslekkasjen ved en bensinstasjon på Tollånes. Alle beboere som var evakuert, får nå komme hjem.

Det opplyser politiet i Nordland like etter midnatt natt til tirsdag.

Lekkasje fra propantanken førte til at beboere i en radius på 300 meter ble evakuert. Årsaken til lekkasjen som oppsto ved 21-tiden mandag var at en bil hadde kjørt over en slange som var koblet til en nedgravd gasstank.

Politiet opplyser at de vil foreta undersøkelser på stedet for å finne årsaken til lekkasjen.