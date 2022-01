Trondheims ordfører ber regjeringen lette på karantenereglene

NTB

Ordføreren i Trondheim ber regjeringen lette på karantenereglene i skole og arbeidsliv etter nye smitterekorder.

– Slik situasjonen er nå, så er karantenereglene like bekymringsfulle som selve sykdomsbyrden. Det sitter mange friske folk hjemme i dag i stedet for å gå på jobb. Og det er mange friske barn hjemme fra skole. Her må det komme lettelser, og det tror jeg det gjør denne uken, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) til Adresseavisen.

Trondheim har satt stadig nye smitterekorder de siste dagene. Fredag og lørdag ble det til sammen registrert 2.596 nye smittetilfeller, noe som betyr at mange familier er satt i karantene.

Ottervik sier til avisa at det viktigste nå er å holde kommunens tjenester gående, til tross for rekordtallene.

Mandag skal kommunen bestemme hvorvidt det er behov for en lokal coronaforskrift i Trondheim.