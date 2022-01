Én av fire skoler i Oslo sier de har kritisk mangel på personell

NTB

39 av 154 skoler i Oslo sier de ikke klarer å organisere skolefritidsordningen eller en normal skolehverdag med de ansatte de har tilgjengelig.

Det viser en undersøkelse gjort av Utdanningsetaten. Skoleassistenter og AKS-ansatte er ifølge skolene den typen personell det er størst utfordringer med å få tak i.

– Dette er en ventet utvikling gitt den økte smitten i samfunnet, og det kan dessverre se ut til at bemanningssituasjonen kan bli enda vanskeligere de neste ukene, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten til Avisa Oslo.

Mye av fraværet skyldes rekordhøye smittetall i Oslo, noe som fører til både syke ansatte og ansatte i karantene.

– Høyt sykefravær gjør selvsagt at skolene ikke kan gi like god faglig og sosial undervisning som når de har normal bemanning. Jeg er imponert over hva de likevel får til under svært krevende forhold, sier Gerhardsen.