For å komme seg fra Tromsø til Alta (bildet) må man nå kjøre gjennom Finland og Sverige, via Narvik på grunn av stengte veier.

NTB

E6 er stengt flere steder i Nord-Norge på grunn av kraftig uvær og snøskred. Utover dagen ventes det mer vind og fare for flere skred.

E6 er fremdeles stengt like sør for Skibotn i Nord-Troms etter at et snøskred gikk over veien natt til søndag. Statens vegvesen forventer å kunne åpne veien mandag klokka 16.

På grunn av snøskredfare har også E6 over Kvænangsfjellet vært stengt siden søndag kveld.

En kjøretur fra Tromsø til Alta blir dermed mer enn dobbelt så lang som vanlig, og går gjennom Finland og Sverige, via Narvik.

Ødelagt bygg og kunst

Natt til mandag måtte en familie på fire evakueres fra sin bolig i Harstad etter at et fjøstak ble tatt av vinden og blåste inn i boligen. Brannvesenet hentet familien ut fra kjelleren de hadde søkt tilflukt i.

– Da vi kom, var det nesten flom på stedet. Det var masse vann, og det blåste sånn at vi hadde problemer med å stå på beina, sa innsatsleder Kjersti Synnøve Steinheim i Troms politidistrikt til NRK.

Søndag kveld ble også et 7 meter høyt kunstverk ved flyplassen i Tromsø knust av uværet, skriver kanalen. Verket var formet som en fiskehjell, og kunstner Inghild Karlsen brukte 15 år på å lage det.

Kan komme flere skred

Flere steder i Troms og Finnmark er det meldt om stor fare for snøskred, og ifølge snøskredvarslinga kan det gå flere naturlig utløste skred i regionen.

– Natt til mandag var det en værtopp, og utover dagen vil skredfaren være avtakende, sier vaktleder Håvard Toft Larsen i snøskredvarslinga til NTB.

Det er fordi snødekket, ifølge Larsen, har frosset til på grunn av lavere temperaturer og dermed blitt mer stabilt.

– Selv om vi tror snøskredfaren har vært på sitt største, kan vi ikke utelukke at det kan gå store skred enkelte steder i døgnet som kommer, sier Larsen.

Statsmeterolog Pernille Borander sier til NRK at den verste vinden i nord er i vente.

– Det ser ikke ut som noen blir skånet, med mindre man ligger i le for sørvesten. Det kan bli ganske kastete vind over fjellene. Det blir ganske ufyselig vær i kveld og i natt for hele Troms, sier hun.