Datatilsynet varsler gebyr til Stortingets administrasjon etter datainnbruddet i 2020

I august 2020 brøt det som trolig var russiske aktører seg inn i Stortingets datasystemer. Les mer Lukk

NTB

Stortingets administrasjon har fått et varsel om at Datatilsynet vil ilegge dem et gebyr på 2 millioner kroner etter datainnbruddet i 2020.