Lørenskog-moren som drepte barna sine, trekker anken

Lys og blomster ble satt opp for de to barna som ble funnet drept i 2019. Barnas mor som ble dømt til 21 års fengsel på drapet, trekker nå anken. Ankesaken skulle begynt tirsdag.

Kvinnen som i fjor ble dømt for å ha drept sine to sønner, trekker anken, opplyser hennes forsvarer. Ankesaken skulle ha startet tirsdag.

– Min klient har tenkt mye på dette. Hun vet at denne saken er vond og vanskelig for alle involverte og ønsker ikke å utsette noen for mer belastning enn det dette allerede har medført. Derfor trekker vi anken, sier advokat Gunhild Lærum til Dagbladet.

Det var Romerikes Blad som var først ute med at anken trekkes.

I juni i fjor ble kvinnen dømt i Romerike og Glåmdal tingrett til 21 års fengsel for å ha drept sine to sønner på ett og sju år i juli 2020.

Hun ble også dømt for å begått underslag mot den ene sønnen ved at hun overførte 115.000 kroner fra kontoen hans, og for å uriktig å ha lagt skylden for drapene på eksmannen.

Skulle ha startet tirsdag

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett skulle egentlig ha startet tirsdag denne uken, men dommen fra tingretten blir nå stående.

Under rettssaken i tingretten sa statsadvokat Ane Evang at motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste, etter at hun selv tok sitt eget liv.

Hun trakk fram at drapene fremsto som planlagte, at den ene sønnen var gitt et bedøvende legemiddel og at drapshandlingene tok lang tid.

Innlagt på psykiatrisk

I tingretten mente kvinnen at hun måtte ha vært psykotisk da drapene på de to guttene skjedde og derfor burde blitt dømt som utilregnelig.

Hun har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden hun ble funnet i leiligheten på Skårer i Lørenskog, etter hvert som erstatning for varetektsfengsel, på grunn av akutt selvmordsfare.