Tidligere svensk utenriksminister: – Absolutt nødvendig med Taliban-samtaler

Sveriges tidligere utenriksminister, Margot Wallström, mener det er helt nødvendig å gå i dialog med Taliban. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Les mer Lukk

NTB

Sveriges tidligere utenriksminister Margot Wallström mener det er bra at Norge har invitert Taliban. Hun leder i dag et kvinnenettverk for Afghanistan.