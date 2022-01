Huitfeldt: – Vi stiller veldig strenge krav til Afghanistan

– Vi vet ikke om disse samtalene fører fram, men jeg er veldig engstelig for hva som kan skje. Så det å ikke samtale med dem som faktisk styrer landet, det medfører stor risiko for hele det vestlige samfunnet, og ikke minst Afghanistan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er ikke sikkert samtalene fører fram, men å ikke møte Taliban medfører stor risiko for hele det vestlige samfunn, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi har sett før at Afghanistan har vært et oppmarsjområde for internasjonal terror, og det kan bli store flyktningstrømmer. Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men det kan bli verre ved å la være, sa utenriksministeren til NRK søndag kveld.

Norge er vertskap for representanter for Taliban, det afghanske sivilsamfunnet, USA og ledende europeiske land, som er her for å diskutere den prekære humanitære situasjonen etter at Taliban tok makten i Afghanistan. Myndighetene har måttet tåle til dels kraftig kritikk for i det hele tatt å åpne for samtaler med makthaverne ingen vestlige land har anerkjent.

Huitfeldt framholder at det blir stilt «veldig strenge krav» til Taliban, blant annet om kvinners rett til utdannelse og arbeid, samt om menneskerettssituasjonen i Afghanistan.

Taliban ønsker på sin side blant annet å få ut budsjettmidler som blir holdt tilbake, og at det internasjonale samfunnet gjenopptar nødhjelp og bistand.

Utenriksministeren understreker at det ikke blir gitt en krone direkte til Taliban, og at Norge gir all sin pengestøtte gjennom internasjonale organisasjoner, som FN.

