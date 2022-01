Taliban takker Norge for muligheten til å møtes

NTB

I en offisiell pressemelding etter den første møtedagen takker Taliban Norge for muligheten til å snakke om samarbeid og felles forståelse.

Delegasjonen fra Taliban, som ankom Norge lørdag kveld, møtte søndag blant annet aktivister for kvinners rettigheter og menneskerettighetsforkjempere. Først mandag starter de direkte møtene med andre land.

I en uttalelse søndag kveld skriver delegasjonen fra Taliban at de under søndagens møter med en rekke personer diskuterte, og lyttet tålmodig, til hverandres synspunkter om dagens situasjon i Afghanistan.

De bekrefter at Afghanistan er et felles hjem for alle afghanere og understreket at alle afghanere må jobbe sammen for den politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige velstanden i landet.

– Deltakerne på møtet erkjente at forståelse og felles samarbeid er de eneste løsningene på alle problemene i Afghanistan. Alle deltakerne, med én stemme, erklærte at slike møter var i landets interesse, står det videre i erklæringen.

Til slutt takket Taliban-delegasjonen Norge for å legge til rette for slike møter.