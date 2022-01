Breivik-forsvarer skal representere Manshaus i Høyesterett

NTB

Advokat Øystein Storrvik skal representere terrordømte Philip Manshaus når Høyesterett skal ta stilling til spørsmål om utlevering av beslag fra politiet.

Storrvik, som de siste årene har representert Anders Behring Breivik, har med oppnevningen fått nok en terrordømt klient, skriver Nettavisen.

– Dette er et helt ordinært oppdrag i et beslagsspørsmål som står for Høyesterett. Han valgte meg som forsvarer til den saken, det er ikke noe utover det, sier Storrvik.

Manshaus ble i mai 2020 dømt til 21 års forvaring for drap på stesøsteren og for terrorisme etter at han angrep Al-Noor Islamic Centre 10. august 2019. I ettertid har han imidlertid hatt en rettstvist gående mot påtalemyndigheten fordi han vil ha tilbake gjenstander som politiet tok beslag i etter pågripelsen. Så langt har han tapt kampen om kravet i to rettsinstanser.

Politiet har tidligere levert en harddisk og en minnepinne tilbake til Manshaus. Disse ble beslaglagt i forbindelse med etterforskningen, men politiet ønsket å beholde to mobiltelefoner, samt speilkopier av beslaglagt elektronisk materiale.