Sørlandsbanen stengt i timevis på grunn av strømfeil

NTB

Alle tog mellom Oslo og Kristiansand står søndag etter en feil ved Gjerstad stasjon i Agder. 21 passasjerer satt stille i et togsett i fem timer.

– Det er ikke strøm mellom Gjerstad og Neslandsvatn, så togene kommer ikke forbi, sier pressevakt Dag Brekkan i Go-Ahead Nordic til Dagbladet.

Thea Rønneberg i Bane Nor forklarer at det er et problem med strømmen på strekningen som fører til stansen. Det første toget som kom til stedet, som er en avgang fra Drammen til Stavanger, hadde søndag ettermiddag stått stille i fem timer mens det ble arbeidet å finne en løsning på feilen som hadde oppstått.

– Toget som kom først, med 21 passasjerer er om bord, står der ennå. Dette fordi vi har ei revisjonsvogn som skulle trekke toget inn til Gjerstad stasjon, men det har de problemer med å få til, sier Brekkan.

Han sier at skadene på strekningen er omfattende.

Bane Nor varslet søndag ettermiddag at trafikken står på strekningen, og at de kommer med en oppdatering søndag kveld klokken 20.