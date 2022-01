Uværet skaper trøbbel i nord – skred stengte E6 i Troms

NTB

Et stort snøskred har sperret E6 i Skibotn i Troms, en rekke andre veier er stengt og båter er innstilt på grunn av uværet som herjer i nord.

Europaveien er helt sperret på stedet og vil forbli stengt fram til klokka 12 mandag morgen. Da vil det bli gjort en ny vurdering på stedet, skriver politiet.

– Skredet har gått over veibanen og stanset før det traff autovernet. Det er omtrent 2 meter høyt i nederste del, stigende høyde oppover. Uviss bredde. Vitne på stedet er sikker på at ingen er tatt, vedkommende så hele strekningen idet skredet kom, skriver politiet i en oppdatering.

Det er for øvrig sendt ut farevarsel om uvær en rekke steder i Nord-Norge.

– Søndag og mandag blir det skikkelig drittvær i Nord-Norge, med mye vind og vindkast, og dermed vanskelige kjøreforhold, sier fagansvarlig ved værvarslinga i Tromsø Geir Bøyum til NRK.

Vind og snøfokk

Årsaken er et lavtrykk som ligger ved Island som beveger seg nordøstover mot Barentshavet, samtidig som det forsterkes.

Natt til mandag synker temperaturen og nedbøren kommer som snø. I den forbindelse er det sendt ut farevarsel om mye snø gjelder fra Brønnøysund til Kvænangen. For Vest-Finnmark er det sendt ut varsel om snøfokk på grunn av den sterke vinden kombinert med snø.

I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet svært kraftige vindkast, melder Meteorologisk institutt på sine nettsider. Det samme gjelder Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Troms.

Sterkest blir vinden søndag kveld og natt til mandag.

– Da vil det blåse sørvest full storm utsatte steder, med vindkast på 30 til 40 meter i sekundet, ifølge Bøyum.

I Nordland og Troms blir det sterkest vind søndag kveld, mens Finnmark får de verste kastene natt til mandag og tidlig mandag morgen.

Problemer på vei og sjø

Vegtrafikksentralen melder om at E69 mellom Hønsa og Nordkapp på grunn av skredfare vil holdes stengt mellom klokka 20 søndag og fram til ny vurdering klokka 9 mandag morgen.

Vegtrafikksentralen Nord-Norge meldte ved 16-tiden søndag ettermiddag om at E6 over Saltfjellet var stengt på grunn av bilberging, men veien ble senere åpnet igjen. På samme tid ble det varslet om at flere fergestrekninger innstilte sine avganger i Vestfjorden og Lofoten i påvente av uvær med.

I Ofoten, Lofoten og Sør-Troms ventes det søndag kveld lokalt svært mye regn med opptil 35–40 mm i løpet av seks timer.

All nedbøren fører til fare for jord- og sørpeskred, i tillegg til snøskredfaren, som gjelder både våtsnøskred og flakskred.