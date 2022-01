Dagligvarekjedene forplikter seg til å øke norskandelen på grønt med 50 prosent

Forum for norsk grønt har fått med seg alle de tre store dagligvarekjedene for å styrke målene for norsk frukt og grønt. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Forum for norsk grønt har fått med seg alle de tre store dagligvarekjedene for å styrke målene for norsk frukt og grønt og øke andelen norske varer i butikkene.