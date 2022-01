Flere Oslo-skoler kan ha ulovlig kameraovervåking

NTB

Minst 27 Oslo-skoler har installert kameraer. Noen er satt opp uten at skolen har søkt om tillatelse.

En rekke Oslo-skoler har installert kameraer etter at bystyret åpnet for bruk i 2017. Målet er å sikre elever og ansatte mot vold samt skolen mot hærverk, skriver Aftenposten.

Både skole og byggeier kan søke om å montere kameraer, men det må godkjennes av skolens lokale råd og organer først.

På Utdanningsetatens liste står det at 27 skoler har kameraovervåking, men ikke alle Oslo-skoler har søkt om og fått tillatelse.

«Utdanningsetaten er kjent med at det er noen skoler med kameraer som ikke har søkt», skriver etaten i en epost til avisen.

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke (V) mener etaten burde ha fjernet kameraene det gjelder.

– Jeg forventer at etaten rydder opp i dette umiddelbart, sier han.

Utdanningsetaten peker på at Oslo-skolen har strengere regler for oppføring av overvåkingskameraer enn det som er lovpålagt, og at det også er mulig at skolene kan ha deaktivert kameraene uten å skru dem ned.