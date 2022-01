Fellesforbundet varsler tøffere hovedoppgjør

NTB

Fellesforbundet varsler høyere lønnskrav foran vårens hovedoppgjør – spesielt hvis ikke Støre-regjeringen legger mer penger på bordet i strømstøtte.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier til VG at regjeringen må ta mer av strømregningen. Hvis ikke vil lønnskravet bli skrudd opp.

Tirsdag skal forbundsstyret i LO største forbund i privat sektor vedta de endelige kravene som skal fremmes i vårens hovedoppgjør.

Blant kravene i innstillingen som skal legges fram for forbundsstyret er at kjøpekraften skal styrkes, at lønnskravet skal fremmes som et kronetillegg, og at lavlønnstillegg skal prioriteres.

Fjorårets lønnsoppgjør endte med en ramme på 2,7 prosent etter at det ble det lagt til grunn at prisene ville stige med 2,8 prosent.

Men etter at energiprisene og strømprisene førte til at prisstigningen i fjor endte på 3,5 prosent, vil forbundet kreve at reallønnsnedgangen skal kompenseres.

Jørn Eggum er også klar på at hvis regjeringen ikke leverer en bedre strømpakke, så vil de kreve mer penger i vårens lønnsoppgjør.

– Både de høye strømkostnadene og den økte renten vil måtte bli en del av vurderingsgrunnlaget når vi skal fastsette våre konkrete krav, sier han.