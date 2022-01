Regjeringen innfører promillegrense og hjelmpåbud for elsparkesykler

Regjeringen innfører nye regler for å bruke elektrisk sparkesykkel. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år er blant de nye tiltakene regjeringen innfører for bruk av elsparkesykkel.