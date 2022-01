Solberg lei for at arbeidsbyrden under pandemien førte til gratisjobbing – også hos SMK

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) sier det er leit at arbeidsbelastningen har blitt høy under pandemien. Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker ikke å kommentere tallene fra Dagbladet.

NTB

En ansatt ved SMK jobbet minst 400 timer gratis mellom september 2020 og august 2021. – Det er leit, sier daværende statsminister Erna Solberg (H).

– Det er selvsagt leit at pandemien har ført til en stor arbeidsbelastning, men vi gjorde alt vi kunne for at helsetjenesten, bedrifter og folk skulle takle pandemien på en god måte, skriver Solberg i en epost til Dagbladet.

Samme avis skrev på fredag at 14 ansatte ved SMK jobbet totalt 1.137 timer gratis i den aktuelle perioden.

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har også blitt undersøkt av avisen, med lignende funn.

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre har ikke ønsket å kommentere saken, opplyser Dagbladet.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener funnene vitner om arbeidsgivere som har behov for flere ansatte for å løse oppgavene sine.

– Vi i NTL anser at det her har ført til at sentral særavtale og Hovedtariffavtalens bestemmelser om overtidsbetaling er brutt. Virksomhetene har ikke nok bemanning til å løse oppgavene som de har ansvar for og heller ikke i nærheten av nok bemanning til å stå i ei krise i to år. Det er et politisk ansvar å sikre disse ressursene, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

SMK uttalte til Dagbladet fredag at de ikke har brutt loven eller avtaler. HOD uttalte at de har brutt arbeidsmiljøloven i noen tilfeller.