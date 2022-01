Vedum mener Frp banet vei for høy strømpris da de satt i regjering

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener Sylvi Listhaug og Frp har mye av skylden for at strømmarkedet er slik det er nå. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Frp banet vei for høyere strømpris da de satt i regjering. Han mener Sylvi Listhaug bør beklage.

Sp-lederen kommer med kraftsalven i et intervju med Aftenposten i forbindelse med at det er 100 dager siden regjeringen Støre tiltrådte.

– Det er en god regel at man skal ta ansvar for det man faktisk har gjort, sier Sp-lederen. Han mener Frp bør beklage at partiet har tatt grep som har ført til høyere strømpris.

– Sylvi Listhaug er ansvarlig for de siste åtte års strømpolitikk. Frp satt med energiministeren i sju år. Og jeg mener man skal stå for det man har gjort, sier han.

Vedum peker på at utviklingen i strømmarkedet har pågått over tid, og sier at det er Frp som har styrt energipolitikken lengst.

– Og hvis man leser energimeldingene, har de bevisst kjørt inn i dette. Det var de som fikk oss inn i Acer, og det var de som også endret lovverket for å bygge enda flere utenlandskabler, mener Vedum.

Senterpartiet har vært imot Acer, mens regjeringskollega Arbeiderpartiet gikk inn for EUs energibyrå.

Til Aftenposten sier Sylvi Listhaug at hvis hun var Vedum i den situasjonen som er nå, ville hun «trådt ekstremt varsomt med å forsøke og legge skylden på andre partier for at min egen regjering» ikke klarer å gi god nok kompensasjon til landets strømkunder.