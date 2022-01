Kompenserer kollektivtransporten et halvt år til

NTB

I forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene ble det enighet om å øke bevilgningene til kollektivtrafikken.

– Nå mer enn dobler vi støtten til kollektivtrafikken og kompenserer for tapte billettinntekter fram til august. Framover må vi forhindre kutt i rutetilbudet og sørge for at flere reiser kollektivt og med jernbane, sier Kari Elisabeth Kaski fra SV i en pressemelding.

I avtalen er det satt av 880 millioner kroner til kompensasjon av tapte billettinntekter i kollektivtrafikken.