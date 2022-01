Helsedirektoratet med forslag til endringer i testsystemet

Denne demo hurtigtesten viser et negativt resultat. Nå vil Helsedirektoratet legge til rette for at man kan registrere positive tester uten å ta PCR-test etter positiv hurtigtest.

NTB

Helsedirektoratet har laget et forslag til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester uten behov for PCR-test. Løsningen kan være på plass i helgen.

– Vi har utarbeidet forslag til hvordan de som har behov for en bekreftende test fortsatt kan få det, uten at kommunene og laboratoriene belastes for mye. Dette vil gjøre det mulig å møte behovet også ved videre smittevekst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det innebærer et system hvor man selv registrerer positive coronatester.

I dag må personer som tester positivt på hurtigtest, i tillegg ta en PCR-test for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal få oversikt over smittespredningen i landet. Flere kommuner har meldt at denne ordningen er en stor belastning for testsystemet på grunn av de høye smittetallene.

– Vi tror det er mulig å få på plass løsninger som reduserer behovet for PCR-tester i løpet av kort tid, kanskje i løpet av helgen, men det avhenger av hvilke løsninger vi ender opp med, sier Nakstad.