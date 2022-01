600 lærere kan få tilbud om videreutdanning i praktiske fag

NTB

Flere hundre lærere kan få tilbud om videreutdanning i praktiske og estetiske fag. Samtidig fjernes kompetansekrav for å undervise i andre teoretiske fag.

Regjeringen sier de vil fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Det tas sikte på å sende forslaget på høring i løpet av våren.

Samtidig vil flere i år få tilbud i praktiske og estetiske fag, som for eksempel kunst og håndverk, musikk og kroppsøving. Regjeringen skriver i en pressemelding at 600 lærere kan få tilbud om videreutdanning i slike fag, som er en dobling fra i fjor.

– Det viktigste for at barn og unge skal lære, mestre og trives, er at de møter dyktige og faglig trygge ansatte i barnehager og skoler. Da må vi ha et videreutdanningstilbud som er bredere og gir plass til flere fag. Som en start, utvider vi tilbudet i de praktiske og estetiske fagene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun legger til at de også ønsker mer praktisk læring i alle fag.

I 2022 er det satt av 1,7 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og 100 millioner kroner til videreutdanning for barnehagelærere.