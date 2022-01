Nye DNA-resultater i Jørgensen-saken

NTB

Politiet sier de har fått svar på alt materiale som er sendt inn til DNA-analyse i forbindelse med drapene på Tina Jørgensen og Birgitte Tengs.

Til Dagbladet opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma at politiet ikke har planer om flere analyser.

Det er ikke gjort funn av mistenktes DNA på noen av gjenstandene som er undersøkt.

– Noe av materialet i saken er sendt inn til nye DNA-undersøkelser uten resultater. Det har blitt vurdert i flere omganger hva som er egnet til analyser, og ut ifra det ble det gjort analyser av en del gjenstander som har vært blant beslagene i saken, sier Soma.

Han vil ikke si noe om hva som ble sendt inn til analyse. Politiet har tidligere fått kritikk for at mye av bevismaterialet som lå i Jørgensen-saken, ble destruert.

Nye avhør

Politiet opplyser også at de skal gjennomføre nye avhør av mannen som er siktet i Tina-saken.

Det gjenstår flere arbeidsoppgaver i saken, ifølge politiet.

– Vi gjennomgår forklaringer som er gitt i saken, opptak fra overvåkingskameraer, tips og andre tekniske undersøkelser. Vi vil også gjennomføre et nytt avhør av mannen vi mistenker i Tina-saken. Dato for dette avhøret er ikke satt. Jeg vil ikke si noe om hva som vil bli tema under dette avhøret utover at det vil handle om begge drapssakene, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I løpet av våren

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen, ble torsdag varetektsfengslet i tolv nye uker.

Politiet ser for seg å ha etterforsket ferdig Birgitte-saken i løpet av våren, men har ikke satt noen sluttdato for etterforskningen i Tina-saken.

Soma sier at det fremdeles gjenstår flere arbeidsoppgaver, blant annet skal et omfattende etterforskningsmateriale gjennomgås på nytt.