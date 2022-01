Sprengt testkapasitet i Oslo – vil erstatte PCR med hurtigtester

NTB

Testkapasiteten i Oslo er i ferd med å knele, sier helsebyråd Robert Steen (Ap). Han vil erstatte PCR-testing med hurtigtester.

Og endringene må skje raskt, sier byråden til VG.

– Vi må få tatt ned køene på teststasjonene på mandag, sier Steen.

Torsdag sendte Oslo kommune et brev til Helsedirektoratet med en klar advarsel om at dagens testtillbud vil knekke sammen med uakseptabelt lange ventetider på timer og enorme køer på drop-in.

De mener også det er mangel på hurtigtester i byen. Det, i kombinasjon med at det er ventet stor smitteøkning i ukene fremover, gjør at Steen mener testsystemet vil nå et knekkpunkt snart om det ikke gjøres noe.

Oslo ber nasjonale myndigheter om å erstatte PCR-testing med hurtigtester.

– Det som er situasjonen, er at av de 10.000 som kommer for å ta PCR-test i Oslo i dag, er 40 prosent allerede ferdigtestet med hurtigtest. 4000 kommer egentlig for å få bekreftet et resultat de allerede har. Vi har et behov for å ta ned køene, og det enkleste er om vi fra mandag kan ta bort dem som allerede har tatt en positiv hurtigtest, sier Steen.