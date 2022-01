Ny storm i Midt- og Nord-Norge søndag

Et voldsomt vær blåste over Trondheim og andre deler av landet sist søndag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

Flere uvær har blåst over landet de siste ukene, og søndag er det duket for enda et. Meteorologisk institutt advarer om full storm mellom Stad og Nordkapp.