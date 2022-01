Gratulasjoner og gaver renner inn til prinsessen

Gratulasjonene renner inn til prinsesse Ingrid Alexandra i forbindelse med at hun fyller 18 år. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Prinsesse Ingrid Alexandra har allerede fått en boksamling, fotokunst og turutstyr til 18-årsdagen. Samtidig renner det inn med gratulasjoner fra folket.

– Ønsker deg alt godt i fremtiden og med den store oppgaven du har foran deg. Hjertelig til lykke med 18 årsdagen, skriver en av mange nordmenn som har gratulert prinsessen i den offisielle gratulasjonsprotokollen på kongehusets nettsider.

Fredag formiddag tar prinsessen imot representanter fra det offisielle Norge på Slottet. De skal også overbringe gratulasjoner og gaver til 18-åringen.

Får litteratursamling

Men allerede i forkant av bursdagen har flere røpet hva de vil gi henne. Den norske kirke gir et fotografi av havet og måker på Jæren, ifølge Stavanger Aftenblad.

Budstikka skriver at prinsessens hjemkommune Asker gir henne en ryggsekk med telt, hengekøye, turbukse, ullgenser og en lue.

En bred samling av organisasjoner i bokbransjen opplyser fredag at de gir prinsessen en hel litteratursamling i presang.

– Bøkene i samlingen er et utvalg utgitt på norske forlag av landets fremste forfattere, oversettere, tegneserieskapere og illustratører, som de siste årene er hedret med Norges viktigste litteraturpriser, skriver de i en pressemelding.

Gratulasjon fra havet

Fredag kunngjorde også Havforskningsinstituttet at deres nye kystforskningsfartøy skal hete Ingrid Alexandra. Skipet står ferdig om litt under et år og skal gå på tokt langs kysten i nord, opplyser instituttet.

Fra før av er prinsessen gudmor for forskningsskipet oppkalt etter hennes far, kronprins Haakon. Mannskapet på dette skipet er på vei fra Cape Town til Tromsø og er blant dem som sender sine gratulasjoner.

– Vår kjære Gudmor. Gratulerer så mye med 18-års dagen. Vi er i dag på vei fra Cape Town til Tromsø, etter endt oppdrag i Antarktis. Ha en fantastisk dag. Hilsen mannskapet om bord på kronprins Haakon, skriver de i gratulasjonsprotokollen.

Ingen bil

Siden 1924 har de kongelige fått en bil i gave fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) når de blir myndige, men på grunn av nytt gavereglement på Slottet uteblir dette for prinsessen.

I stedet får hun et livsvarig medlemskap i klubben.

Bildelingstjenesten Bilkollektivet har også merket seg dette, og sier at de vil gi prinsessen æresmedlemskap og tilgang til alle deres 700 biler.