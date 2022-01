Meat Loaf ble 74 år gammel. Her er han avbildet i 2009.

Den amerikanske musikeren og skuespilleren Meat Loaf er død, 74 år gammel, opplyser familien hans til Deadline.

Meat Loaf, som egentlig het Michael Lee Aday (født Marvin), døde torsdag kveld med kona Deborah ved sin side, opplyser hans agent Michael Greene på vegne av familien.

Agenten sier at også døtrene og nære venner fikk muligheten til å si farvel til ham det siste døgnet han levde. Dødsårsaken er ikke kjent.

– Vi vet hvor mye du betød for så mange av dere, og vi setter virkelig pris på kjærligheten og støtten når vi går gjennom denne sørgetiden etter å ha mistet en så inspirerende artist og vakker mann, sier familien i en uttalelse.

– Fra hans hjerte til alle deres sjeler: Aldri stopp å rocke, uttaler familien.

Meat Loafs mest kjente låt er «I'd do anything for love». Sangen toppet hitlistene i 1993.

Han hadde også en hit med låten «It's All Coming Back To Me Now» med den norske artisten Marion Ravn i 2006.

