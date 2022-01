Politiet avslutter redningssøk etter snøskred over vei i Beisfjord – ingen skal være tatt

NTB

Politiet avslutter søket etter mulig skredtatte i Beisfjord i Narvik kommune. Bygdas innbyggere er fortsatt isolert og vil være uten strøm det neste døgnet.

Én husstand er evakuert etter skredet over Beisfjordveien, sørvest for Narvik.

Skredet gikk fredag morgen og er anslått til å være 300 meter bredt og fire meter høyt.

– Vi tror ikke noen er tatt av skredet, da ingen i området er meldt savnet. Nå bistår vi med eventuelle nye evakueringer, sier operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt til NTB.

I tillegg har politiet gjennomført varmesøk med kamera fra båt, ettersom området fremdeles er svært skredutsatt. Skredområdet er gjennomsøkt med lavinehunder.

Ingen savnet

– Vi har vært i kontakt med Beisfjord bygdelag, og de har bistått oss med å kartlegge om det kan være mennesker som er tatt av raset. Vi har nå fått bekreftet at ingen ansatte ved de tre store bedriftene i Beisfjord, det vil si Beisfjord sementvarefabrikk, Beisfjord skole og barnehagen, er savnet. Det er heller ingen barn som er savnet, så vi har ingen grunn til å tro at det er noen som er tatt av raset, sier fungerende beredskapskoordinator i Narvik kommune, Rolf Lossius, til avisa Fremover.

Det bor om lag 700 mennesker i tettstedet Beisfjord, som ifølge Lossius har bratte fjellskrenter og er utsatt for skred.

Strømløst

Ifølge Hålogaland Kraft Nett er 433 kunder i bygda berørt av strømstans etter at en høyspentmast ble tatt av skredet.

– Det er estimert at de ikke vil få strømmen tilbake de neste 24 timene heller, men de har fått tilbake mobildekning og har det de trenger av fyring og mat, sier Lillestø.

Fremdeles er det vanskelig å si hvor mange skred som har gått på det 300 meter brede området.

Det er andre gang på under en uke at det går skred i området. Beredskapssjef Rolf Lossius i Narvik kommune sier fredagens skred har gått om lag 500 meter vest for det forrige.

– Vi har fått melding fra politiet som er usikre på om det er ett eller flere skred. Det prøver vi å få verifisert, sier Lossius til NRK.

Geologer fra NVE jobber med å vurdere skredfaren og om det er trygt å ferdes inn i skredområdet, men ifølge politiet vil veien være stengt i lengre tid.

Skredfaren i Ofoten-området er satt til faregrad 3, betydelig.