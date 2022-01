Demonstrasjoner mot høye strømpriser i flere norske byer

NTB

Torsdag var det demonstrasjoner mot høye strømpriser i Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Arendal og Harstad.

Medlemmer av Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» var kalt ut i vinterkulda torsdag kveld for å vise hva de syntes om strømprisene. Gruppa har i skrivende stund 585.000 medlemmer.

Litt tidligere på ettermiddagen hadde mange møtt opp med plakater med parolen «Ja til politisk kontroll over kraften» i regi av Industriaksjonen. Aksjonsgruppa er et samarbeid mellom flere fagforeninger og klubber i ulike industriforbund i LO.

Kravene fra aksjonsgruppa er stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene, forutsigbare og langsiktige kraftpriser for industri og landbruk, samt et toprissystem på strøm for husholdninger.

Eksport og kontroll

Blant dem som holdt appell var Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Vi må ta tak i situasjonen og stoppe strømranet. Staten tjener seg søkkrik, det offentlige får inn 30–40 milliarder kroner ekstra, mens vanlige folk blør, sier Listhaug til NTB.

Hun støtter aksjonsgruppas krav om kontroll over krafteksporten.

– Vi må sørge for at vi ikke eksporterer så mye at vi tapper magasinene. Vi er opptatt av at norske strømkunder ikke skal betale for en europeisk klima- og energipolitikk som er ute av kontroll.

Fremskrittspartiet er ikke fornøyd med regjeringens støtteordninger, og mener at makspris vil forenkle systemet heller enn å måtte lage nye ordninger for hver enkelt sektor i samfunnet.

Makspris

En som er enig er ingen ringere enn Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som også stilte opp bak mikrofonen utenfor Stortinget torsdag.

– Vårt krav er en makspris på all strøm til kunder i Norge på 35 øre per kilowattime, sier Moxnes til VG.

Han tror ikke regjeringen har skjønt alvoret i situasjonen, til tross for at strømstøtten ble økt fra 55 til 80 prosent for januar og februar.

– Hvis du blir ranet og raneren gir tilbake 80 prosent av det han har tatt fra deg, skal du være takknemlig for det? Det skulle bare mangle. Det er et ran som foregår, sier Moxnes.