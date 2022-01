Avinor utsetter beslutning om bygging av ny lufthavn i Bodø

Beslutningen om å bygge en ny lufthavn i Bodø utsettes med 12 måneder. Avinor begrunner dette med at coronapandemien har gjort at Avinor er i en alvorlig økonomisk situasjon.

Avinor har besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. Coronapandemien er hovedårsaken. Ordføreren reagerer kraftig.

– Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, sier konsernsjef Abraham Foss i en pressemelding.

Det betyr at ny lufthavn først kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 mrd. kroner.

– Fortsatt positive

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 milliarder kroner, men slik finansieringsløsningen nå står, vil Avinors bidrag økes til 2,2 milliarder. I tillegg kommer en standard prosjektrisiko på opp mot 1 milliard kroner.

– Vi har forståelse for at dette er en tung beskjed å få, særlig for Bodø kommune, som vi har jobbet tett med for å realisere flyttingen av lufthavnen, sier Foss. Han understreker at Avinor fortsatt er positive til prosjektet og ønsker at det skal gjennomføres.

– En brikke i et spill

Bodø-ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) mener at byen er blitt en brikke i et økonomisk spill mellom Avinor og departementet, skriver E24.

– Det er selvfølgelig veldig overraskende og skuffende at Avinor vedtar å utsette så kort tid etter at Stortinget sa ja til investeringsmidler i desember, sier Pinnerød, som skal møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) neste uke.

Hun peker på at det er tredje gang flyplassen blir utsatt.

– Dette handler om mer enn bare flyplassen, sier hun og viser til byutviklingen og hvordan de skal planlegge fremover.