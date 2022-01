FHI: SMS-utsending førte til stort byks i smittetilfeller registrert gjennom smitte-app

NTB

Etter at FHI sendte ut 2 millioner SMS-er om smittesporing, økte antallet registrerte smittetilfeller gjennom sporingsappen «Smittestopp».

– Vi ser at antallet som meldte seg smittet i Smittestopp, gjorde et stort byks etter at vi sendte ut 2 millioner SMS-er til folk over 16 år i går. Fra rundt 400 meldinger om smitte dagen før, gikk det opp til 1377 meldinger i går, opplyser assisterende kommunikasjonsdirektør Kjetil Berg Veire i Folkehelseinstituttet (FHI).

Antall nedlastinger gikk opp med 70.000 etter SMS-kampanjen. Det betyr at rundt 3,5 prosent av dem som mottok meldingen, lastet ned appen.

– Vi sender ut nye 2 millioner SMS-er i dag, og tar en endelig oppsummering i morgen på effekt, sier Veire.