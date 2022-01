Person ble delvis tatt av 200 meter bredt snøskred i Voss

NTB

Nødetatene rykket ut til Myrkdalen i Voss etter at det gikk et snøskred. En person er i sikkerhet etter å ha blitt tatt av skredet.

Politiet fikk melding om skredet klokka 11.45 torsdag, og nødetatene var da på vei til stedet hvor det om lag 200 meter brede skredet hadde gått.

Tre personer befant seg i området der skredet har gått, og disse ble snart bekreftet å være i god behold. Politiet opplyste klokka 12.15 at de at en person ble tatt av skredet, men at denne personen var i sikkerhet.

Det skal ikke være noen opplysninger som tilsier at andre personer har vært i området.

NVE hadde torsdag satt et snøskredvarsel på nivå tre for Voss. Det innebærer «betydelig fare».