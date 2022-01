Aktor: Breiviks begjæring om prøveløslatelse kan ikke tas til følge

NTB

Påtalemyndighetens klare syn er at Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge, sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre.

– Grusomheten i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan dermed ikke stilles konkrete krav til risiko. Vi må være realistiske. Retten må forholde seg til at det ikke finnes noen gjerningsmann i Norge som har gjennomført like alvorlige handlinger som Breivik, sa Karlsdottir i sin prosedyre.

Breivik selv ristet på hodet under Karlsdottirs uttalelser.

– Denne saken er etter min vurdering ikke vanskelig, sa aktor videre.

– Breivik har formidlet til retten at det har skjedd en endring med ham som retten må tro på. Etter påtalemyndighetens syn, har det ikke inntrådt noen endring i hans atferd eller sosiale funksjonsevne som innebærer at retten kan ha en annen oppfatning av gjentakelsesfare i forhold til det som ble vurdert i forvaringsdommen i 2012, slo hun fast.

– Dette er et PR-stunt

Hun sa videre at hun kommer tilbake til Breiviks forklaring i retten.

Karlsdottirs mener Breivik begjærer seg prøveløslatt for å få bedre soningsforhold og som et PR-stunt.

– Dette er et PR-stunt, slo hun fast etter å ha argumentert for at Breivik ikke har endret seg i stor grad. Hun viste til at han i et skriv beskrev fem PR-stunt.

– Jeg ser ikke bort fra at dette blir PR-stunt seks, sa Karlsdottir.

Forsvareren slo tilbake

Rettssaken er ikke et PR-stunt, sa forsvarer Øystein Storrvik i sin prosedyre etter at aktor ba retten avvise Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Forsvarer Øystein Storrvik under tredje dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

– At man etter ni og et halvt år ønsker å benytte lovens regler om å få dette prøvd i en domstol, er ikke et PR-stunt og ikke vikarierende motiver. Dette er ønsket for å gi legitimitet til tidsubegrenset straff, sa Storrvik.

Videre viste Storrvik til tidligere saker og sa at generelle samfunnshensyn, eller at det kan virke støtende at vedkommende kommer ut, ikke er relevant for denne saken.

– Det er irrelevant, for å si det brutalt. Dette skal være en konkret vurdering av faren for tilbakefall, sa Storrvik.

La ned påstand om at Breivik må prøveløslates

Storrvik la ned påstand om at Breivik skal bli prøveløslatt på de vilkårene Kriminalomsorgen setter.

Storrvik viste i sin sluttprosedyre til at det kun er en konkret og nærliggende fare for gjentakelse som retten skal ta stilling til.

Breiviks forsvarer viste blant annet til at hvis Breivik blir prøveløslatt på vilkår satt av Kriminalomsorgen, vil blant annet overvåking av ham hindre gjentakelsesfaren.

Storrvik brukte i sin prosedyre også mye tid på å snakke om Breiviks soningsforhold. Han mener soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse.

Forsvareren advarte også mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.